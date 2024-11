Brambati: "Marotta ascoltava i discorsi di Conte, erano lezioni universitarie"

Massimo Brambati è intervenuto a Radio Marte facendo il punto sul campionato italiano e non solo: "Tra le inseguitrici l’Inter ha un’ottima rosa, attenzione anche all’Atalanta che è la squadra più in forma non solo del campionato ma tra le più in forma in Europa.

Schermaglie Conte/Marotta? Marotta sa chi c’è seduto sulla panchina del Napoli, lo ha avuto sia alla Juve che all’Inter anche se mi verrebbe da dire che è Conte che ha avuto Marotta, ‘perché sicuramente gli ha insegnato molto di più. Basti pensare che quando era alla Juve, Marotta scendeva in spogliatoio per ascoltare i discorsi di Conte che sembravano lezioni universitarie. Conte vuole trasmettere alla squadra la sua mentalità ai giocatori del Napoli. Relativamente alle schermaglie, Conte è bravo e sa muoversi anche a livello comunicativo. Di fronte trova Beppe che ha esperienza ed intelligenza per reggere il confronto”.