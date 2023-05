Brambati: "Mi aspettavo l'addio di Spalletti, antepone l’aspetto umano a quello professionale"

TuttoNapoli.net

Massimo Brambati, ex difensore ed opinionista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', in onda su Radio Marte: “L’addio di Spalletti me lo aspettavo, perché conosco abbastanza bene Luciano e so che lui antepone l’aspetto umano a quello professionale o almeno li mette sullo stesso livello. Ha pensato a lungo a questa decisione, evidentemente e se preferisce stare fermo per un anno è perché è stanco. Ha capito che Napoli forse ha bisogno di altro, è stato molto onesto intellettualmente. Spalletti ha grandi meriti per lo scudetto vinto, tenere gli equilibri con un presidente così non è affatto facile.

Ha dato tutto alla causa e già il fatto che abbia vissuto nel centro sportivo senza la famiglia da’ la misura della sua totale dedizione al Napoli, gettandosi a 360 gradi in questa esperienza. Credo che lui abbia fatto da scudo alla squadra e forse ha utilizzato questo non perfetto allineamento con il presidente come una risorsa, ovvero facendo quadrato e tutt’uno con i calciatori. Il suo è stato un capolavoro, perché l’alchimia tattica, di gioco e di unione tra i calciatori è stata straordinaria”.