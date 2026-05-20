Brambati non ha dubbi per il dopo Conte: "Voto Allegri!"

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Così parla Massimo Brambati, ex difensore, intervenuto ai microfoni di Radio Marte

"Antonio ha già comunicato le sue intenzioni al presidente, e tutti abbiamo tradotto che voglia lasciare Napoli. Si sono incontrati e da quel che so le visioni non collimano, i progetti sul futuro sono diversi". Così parla Massimo Brambati, ex difensore, intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Probabilmente Conte lamenta anche il fatto che qualcuno non abbia riconosciuto il suo merito. Su questo è sensibile: al netto di tutti gli infortuni che ci sono stati quest’anno e degli acquisti sbagliati durante l’anno, è comunque arrivato secondo. Se Conte spesso va via dopo due anni è perché parliamo di un allenatore molto esigente. Dopo un certo periodo di tempo diventa un po’ pesante proseguire con una persona più esigente di altre. Anche Marchionne era famoso per avere una gestione esigente in FIAT, e con lui in tanti sono stati allontanati.

Conte dà più spazio al lavoro che ai rapporti, cosa che fanno invece altri allenatori. Alla Juve, in tanti sperano in un suo ritorno. A Napoli si sono abituati bene, ma alla Juventus oggi pagherebbero per avere la classifica del Napoli. Come successore voto per Allegri, un allenatore che a me piace molto e che ha già dimostrato di fare molto bene dopo Conte. Ma non so se andrà via dal Milan. Futuro Conte? È in corsa per la Nazionale, penso gli piacerebbe tornare a fare il c.t. Ma la corsa è a quattro con Allegri, Mancini e Ranieri. Dipenderà anche da chi diventerà presidente della FIGC. Da vedere se ad incidere saranno più le questioni politiche o quelle legate ai procuratori".