Valzer panchine, lo scenario di Canovi: “Vi dico dove possono andare Conte e Sarri”

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La fine della Serie A potrebbe aprire le porte a un nuovo valzer delle panchine, con diversi allenatori di primo piano pronti a cambiare squadra.

La fine della Serie A potrebbe aprire le porte a un nuovo valzer delle panchine, con diversi allenatori di primo piano pronti a cambiare squadra. Tra i nomi più caldi ci sono Massimiliano Allegri, Antonio Conte e Maurizio Sarri, protagonisti delle indiscrezioni che stanno animando il finale di stagione e le strategie dei club in vista della prossima annata.

Le ipotesi di Canovi sul futuro dei tecnici

A tracciare un possibile scenario è stato l’operatore di mercato Dario Canovi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Uno dei tre andrà in Nazionale, penso più ad Allegri che a Conte, visti i rapporti non idilliaci tra una parte della società del Milan con lui. Se prendi Allegri e dopo pochi mesi lo mandi via, significa che c'è qualcosa di sbagliato nella società. Conte probabilmente è lui che può andare al Milan, con Sarri all'Atalanta".