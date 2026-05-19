Trevisani: “Conte via non è una notizia, non supera mai i due anni!”

vedi letture

Nel corso di Fontana di Trevi, trasmissione di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha commentato l’addio di Antonio Conte al Napoli.

Nel corso di Fontana di Trevi, trasmissione di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha commentato l’addio di Antonio Conte al Napoli. Per il giornalista, la separazione non rappresenta una sorpresa, anche alla luce della storia recente del tecnico.

L’analisi di Trevisani sulla stagione di Conte

“Non mi sorprende. Conte non supera mai i due anni, non c’è nessuna notizia su un addio di Conte. Dichiarazioni così, acquisti imperfetti, una Champions League brutta e un gioco non scintillante, ma chiude al secondo posto. Chi vince solitamente non fa bene l’anno dopo, poi mettici che fa fatica nella doppia competizione ma vince la Supercoppa. Certo non è stata una stagione wow, ma viene elogiato chi arriva quarto all’ultima giornata senza coppe…”, ha spiegato il giornalista.