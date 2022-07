Brambati: "Presidenti Napoli e Torino contestati? Difficile non cedere a certe cifre"

A TMW Radio, durante Maracanà, si è parlato dei temi del giorno. E a intervenire è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati

Napoli e Torino, presidenti contestati. Cosa possono fare per ricucire il rapporto?

"A Torino è anni che si fa così. Se i tifosi protestano per Bremer, credo che ogni presidente avrebbe fatto fatica a non venderlo per quelle cifre. Il malcontento arriva da lontano, da una serie di annate in cui il presidente ha pensato forse più a essere imprenditore. Mi dispiace perché prendere Juric e seguire le sue linee è giusto".