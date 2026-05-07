Brambati: "Sarri primo nome per ADL. Ma incontro con Conte sarà decisivo"

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A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

Sarri che potrebbe ritornare al Napoli?

"E' sicuramente una carta che ha ADL, perché io aspetto che arrivi questo incontro con Conte. Nel momento in cui il Napoli sarà matrematicamente in Champions, si siederanno attorno a un tavolo e decideranno insieme. Il problema è capire il progetto, Antonio se deve rimanere, deve farlo con la voglia e la possibilità di far bene. E giocare per vincere. Dove potrebbe andare Conte? Magari una big...".