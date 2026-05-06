Fedele jr: “A tratti una squadra noiosa, annata del Napoli non positiva"

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"Il Napoli ha creato poche occasioni da gol in questa stagione. Dobbiamo farci qualche domanda non a livello di numeri, ma a livello di gioco".

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “Calciomania” è intervenuto l'agente di calciatori Gaetano Fedele: "Lukaku? Gli addii sono sempre complicati. Sicuramente è successo qualcosa tra lui e Conte perché si conoscono da un sacco di anni e il loro rapporto va avanti da tempo. Bisognerebbe capire cosa è successo all'interno.

Il Napoli ha creato poche occasioni da gol in questa stagione. Dobbiamo farci qualche domanda non a livello di numeri, ma a livello di gioco. Abbiamo visto quest'anno una squadra non bella e a tratti noiosa. È giusto guardare il risultato, un primo e secondo posto in due anni sono ottimi, ma il Napoli doveva fare di più in campionato ed andare molto meglio in Champions. Non mi sento di dire che è stata un'annata positiva sotto ogni punto di vista.

Risultatista o giochista? Io amo il gioco del Cholo Simeone e mi schiero con gli allenatori che interpretano il calcio come lui. Per me Conte ed Allegri sono i migliori allenatori in circolazione in Italia, ma sul campo europeo, dove il Napoli dovrebbe fare bene, all'ex allenatore dell'Inter manca qualcosa.

Dal prestito io non riprenderei nessuno, nemmeno Ambrosino, Hasa o Rao. Li manderei a giocare ancora: non hanno l'esperienza necessaria".