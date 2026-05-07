Criscitiello: “Campionato dei rimpianti! Conte fallisce in Europa ma si conferma in Italia“

vedi letture

Michele Criscitiello, giornalista, si è espresso ai microfoni di Sportitalia commentando il campionato italiano

Michele Criscitiello, giornalista, si è espresso ai microfoni di Sportitalia commentando il campionato italiano: “È anche il campionato dei rimpianti. Chivu arriva e, da inesperto, vince al primo colpo contro le vecchie volpi della nostra Serie A. Massimiliano Allegri ha fallito, Luciano Spalletti non vince neanche con una squadra già retrocessa, Gian Piero Gasperini, se arriva quarto - cosa molto difficile - pensa di aver fatto un miracolo. Antonio Conte fallisce in Europa ma si conferma in Italia. Tenere il Napoli in Champions è un grande traguardo. Vincere ogni anno lo scudetto è impossibile. Sabato abbiamo avuto la conferma che questo è un campionato da parametri… zero, in termini di gol. Non segniamo, non giochiamo e non produciamo. Vogliamo cambiare il calcio nella parte politica, ma dobbiamo cambiarlo anche nella mentalità degli allenatori”.

La crisi della mentalità nel calcio italiano

“Una volta avevamo i migliori tecnici del mondo, oggi abbiamo allenatori paurosi che hanno smesso di far giocare le loro squadre. C’è una paura tremenda del risultato che impedisce di esprimersi. Basta paura, abbiamo bisogno di coraggio, a partire dagli allenatori. Chi deve cambiare registro sono Milan e Juventus. Il Napoli ha fatto quello che doveva fare. L’Inter ha vinto e si deve godere la festa. È il successo di Chivu ma, in questo caso, anche della meritocrazia. Hanno vinto i più forti”.