Brambati scommette sul Napoli: “Potrebbe essere la vera sorpresa di questa stagione”

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il Napoli? Ho una percezione di una squadra in crescita e lo dico a prescindere dalla vittoria dell’Olimpico contro la Lazio. Ha avuto uno stop con il Lecce in casa che non mi ha fatto preoccupare. Credo nel lavoro che sta facendo Luciano Spalletti. Senza troppe pressioni, questa squadra può arrivare a qualcosa di importante. Il Napoli potrebbe essere la vera sorpresa di questa stagione. Gli azzurri sono partiti con i fari spenti e questo potrebbe rappresentare un vantaggio. Kvaratskhelia? So che era stato offerto anche ad altre squadre che non hanno creduto in questo giocatore. Non mi aspettavo questo impatto. Dico che la scelta è passata anche per Spalletti, quindi sono stati coinvolti tutti. In questo momento è la rivelazione del campionato. E’ un giocatore davvero determinante, è un vero e proprio scoop del Napoli. Kim ha grandi margini di crescita, con Spalletti i difensori crescono. Ricordo che mi parlò di Skriniar quando andai a trovarlo alla Pinetina e poi ha avuto ragione”.