Brambati su Buongiorno: "Non mi stupisce la crescita, la BBC Juve non era top prima di Conte"

L'ex calciatore Massimo Brambati ha rilasciato un’intervista su KissKissNapoli.it dove ha parlato del Napoli e dell’apporto di Buongiorno nei meccanismi difensivi degli azzurri: "Sinceramente così alto in classifica il Napoli non me l’aspettavo, anche se devo dire che Antonio Conte quando arriva in una squadra la rivoluziona, è un tecnico che vuole vincere e quando arriva cerca immediatamente di trasferire ai giocatori ed all’ambiente una positività ed una consapevolezza incredibile. Quindi mi immaginavo un Napoli diverso rispetto all’anno passato ed infatti già dopo pochi mesi si sono già visti i risultati del lavoro di Conte. La solidità difensiva è importante per vincere i campionati. Penso alla prima partita col Verona e come ha saputo trasformare la squadra in poco tempo. Antonio chiede abnegazione e riesce ad avere questo appeal sui calciatori, per cui vedi “cattiveria” sportiva ed aggressività, sa trasmettere i propri concetti di gioco e anche di lavoro che attecchiscono immediatamente sui suoi atleti.

Buongiorno è sicuramente uno di quei giocatori che sta crescendo tantissimo, però io non vorrei dimenticare che tutti i calciatori che ha allenato Conte hanno avuto una trasformazione. Alla Juve, per esempio, i vari Barzagli, Bonucci e Chiellini non erano top prima che fossero allenati da lui. Così come Skriniar e Bastoni quando è arrivato lui all’Inter non erano calciatori così forti. Quindi non mi stupisce questa crescita esponenziale di Buongiorno. Alessandro poi avrà sicuramente una grande emozione a tornare allo stadio del vecchio Toro, l’emozione però si presenterà solo prima, poi appena si inizierà tutto passa e penserà solamente a fare bene. Buongiorno si concentrerà su quello che è il focus della partita. Sarà emozionante, è successo anche a me quando ero calciatore ed incontravo una mia ex squadra, ti dura un po’ ma al fischio d’inizio scompare.”