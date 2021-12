Brambati: “Villarreal? Juve può uscire con tutte, ma a gennaio può cambiare qualcosa”

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Champions, sorteggi da rifare. Che ne pensa?

"Errore gravissimo, danno d'immagine grave. Non ci sono parole. Qualcuno si dovrebbe dimettere, è il minimo".

Juventus con il Villarreal. Il Liverpool per l'Inter:

"La Juve può uscire con tutte, indipendentemente da chi prende. Una volta un sorteggio così era buono, oggi non è così. Se a gennaio comprano un centrocampista e un attaccante importante qualcosa può cambiare. L'Inter ha preso il peggio. All'Inter posso dare solo il 10% di possibilità di passare. Ma lo dico oggi, perché poi tra un paio di mesi può cambiare tutto. L'assenza di Barella per esempio peserà molto".

Vlahovic si muove a gennaio?

"Secondo me no, ma a mio avviso a gennaio o a giugno la Juve deve fare lo sforzo per tornare competitiva. So per certo che Vlahovic interessa ai bianconeri, ma il problema è l'aspetto economico. La trattativa con la Fiorentina non sarebbe facile, poi ci sono altre big su di lui. Ad oggi non ci sono squadre inglesi che trattano Vlahovic. E già questo è una buona notizia per la Juventus".