Brambilla sulla punizione di Politano: "Di Gregorio fantastico, è stato molto rapido"

Il preparatore dei portieri Antonello Brambilla ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, toccando vari temi relativi agli estremi difensori e al lavoro da fare con loro. All'interno delle analisi di Brambilla rientra per esempio anche lo stato di salute dell'attuale panorama portieri in Serie A: "Vedo una buona batteria di portieri. Milinkovic-Savic è partito forte, vediamo come andrà Di Gregorio, se si confermerà anche alla Juventus".

A proposito di Di Gregorio, qual è la difficoltà nella parata di sabato scorso sulla punizione di Politano? Risponde Brambilla: "È andato sulla traiettoria del tiro a giro: molto rapido, è stato fantastico. Tra gli italiani secondo me comunque Donnarumma rimane il numero uno".