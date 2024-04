Branca: "Napoli Next Gen? Dipende, non tutte le U23 sono come la Juve"

Marco Branca, dirigente sportivo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Branca, dirigente sportivo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Conte? Ci sono stati contatti col Napoli, si aspetterà un pochino prima di affondare il colpo. Per la fine del campionato bisogna chiudere il discorso nuovo allenatore per fissare un nuovo mini programma. Next Gen? Come sempre, nel mondo del calcio dipende dalla capacità di scelta. Ci sono altre squadre che fanno l'Under 23, ma che non hanno tirato fuori la Juventus nell'ultimo anno. E' un lavoro-sport il calcio che dipende ancora, fortunatamente, dalle capacità".