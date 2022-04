Branca su Mourinho: "Il lavoro grosso l’ha già fatto, contro il Napoli solo qualche dettame tattico"

"Credo che gran parte del lavoro psicologico l’ha già fatto, ora sta raccogliendo la concentrazione e l’applicazione della squadra".

L'ex direttore sportivo dell'Inter Marco Branca ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli.

A cosa sono dovute le tante sconfitte in casa del Napoli? Quest’anno il campionato è contraddistinto da alti e bassi da parte di tutte le squadre, può darsi più che mancanza di responsabilità gli azzurri sentano tanto la voglia di dare una soddisfazione ai propri tifosi che qualche volta li fa essere meno lucidi.

Per battere la Roma il Napoli deve far leva anche sul pubblico? In questo periodo del campionato bisogna essere lucidi prima di tutto e poi fisicamente pronti, sono i piccoli dettagli quelli a fare alla fine la differenza. Ci vuole pazienza da parte del pubblico e supporto per tutta la partita anche quando ci sono degli errori che possono sembrare un po’ grossolani perché il periodo è questo. Quindi non c’è bisogno di fischi e critiche, ma di supporto.

Mourinho come affronterà il Napoli? Credo che gran parte del lavoro psicologico l’ha già fatto, ora sta raccogliendo la concentrazione e l’applicazione della squadra. Dal punto di vista tattico è uno che conosce qualsiasi tattica, per cui darà quei due-tre dettami alla squadra per dar fastidio agli eventuali punti deboli del Napoli, ma il lavoro grosso l’ha già fatto”.