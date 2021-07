Branca su Spalletti: "All'Inter ha fatto anche meglio del previsto"

Nel corso di ‘Radio Goal’, Marco Branca, agente di calciatori, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha preso un allenatore bravo, che ha dimostrato negli anni di essere moderno e competente. Spalletti ha sempre portato a casa i risultati con le squadra con le quali ha lavorato e con un discreto gioco, quindi che il Napoli credo che abbia fatto un’ottima scelta. Spalletti all’Inter ha fatto anche meglio di quello che ci si aspettava perché la squadra non fu rinforzata come gli fu promesso alla firma. Questi due anni di relax gli hanno dato maggiore tranquillità e voglia di fare bene. Credo che la piazza di Napoli sia davvero adatta a Luciano. Quest’anno i club hanno pensato di prendere gli allenatori più bravi per massimizzare quello che già hanno nella rosa non avendo tantissime possibilità economiche.

Simone Inzaghi? Ha avuto una bella palestra alla Lazio, ha dimostrato di essere all’altezza della situazione vincendo anche dei trofei. Credo che sia il momento giusto per lui di provare qualcosa di più grande e con più pressione, di sicuro ci metterà il suo modo di gestire la squadra. L’importante è che l’allenatore riesca a creare un gruppo solido e una sua idea di calcio”.