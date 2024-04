Branca svela: "Conte al Napoli? Ci sono stati dei contatti, si aspetterà per affondare"

Antonio Conte è nelle idee del presidente De Laurentiis per sedere sulla panchina del Napoli nella prossima stagione.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Antonio Conte è nelle idee del presidente De Laurentiis per sedere sulla panchina del Napoli nella prossima stagione. Di questa ipotesi ha parlato Marco Branca, ex dirigente dell'Inter e oggi agente, a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci sono stati contatti col Napoli, si aspetterà un pochino prima di affondare il colpo. Per la fine del campionato bisogna chiudere il discorso nuovo allenatore per fissare un nuovo mini programma".