Branca vota Napoli: "E' la squadra più vicina alla Juve per ossatura e nuovi colpi"

Il ds Marco Branca è intervenuto durante Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare di mercato e s'è soffermato anche sui valori delle top italiane in vista del prossimo campionato, in cui Napoli e Inter daranno la caccia ai campioni della Juventus.

Chi si è avvicinato alla Juve: Napoli o Inter? "Al momento il Napoli, perché ha un'ossatura che ha fatto bene per diversi anni e sta prendendo giocatori importanti, come Manolas. Fabian Ruiz sarà ancora più forte, mentre gli altri avranno più convinzione".