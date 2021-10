Brasile, Neymar annuncia: "Qatar 2022 sarà il mio ultimo Mondiale, darò tutto per vincerlo"

Rivelazione importante nelle dinamiche del calcio mondiale, e delle selezioni nazionali, nel corso di un documentario esclusivo per DAZN: Neymar ha ufficialmente annunciato che il prossimo Mondiale, Qatar 2022, sarà l'ultimo a vederlo coinvolto. L'asso del Brasile ha spiegato: "Penso che sarà il mio ultimo Mondiale, dopo non so se avrò ancora la forza mentale. Quindi farò tutto il possibile per essere al meglio e vincere col mio paese, realizzando così un sogno che ho fin da quando ero bambino. Spero di farcela". All'edizione successiva dei Mondiali, quella del 2026, Neymar arriverebbe a 34 anni.