"Bravo capitano". Breve e conciso Allan, centrocampista del Napoli, che su Instagram ha commentato così il video del gol di Marek Hamsik, la sua prima volta con la maglia del Dalian. "Capitano" lo era fino a febbraio, prima della partenza per la Cina. Ma per il brasiliano Marek quella fascia non la toglierà mai.