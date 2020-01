Bravo coi piedi? No: Corbo svela il vero motivo per cui Gattuso preferisce Ospina

Commentando nel suo consueto editoriale per Repubblica la sfida con la Lazio, il giornalista Antonio Corbo svela il reale motivo della scelta di Gattuso di puntare su Ospina: "Balza in scena Ospina e si capisce perché la squadra si fidi di lui. Non certo per il gioco di piede, un irreale retroscena tirato fuori per spiegare la momentanea esclusione di Meret. No, Ospina urla e comanda la difesa. Anche questo fa spettacolo e cancella il ricordo dell’errore che regalò alla Lazio la vittoria a Roma. Con il goffo dribbling a Immobile".