Brescia, Donnarumma: "Di Lorenzo tra i migliori nel suo ruolo, merita la Nazionale!"

Il centravanti del Brescia Alfredo Donnarumma si è raccontato a trecentosessanta gradi in una lunga intervista sul canale Instagram del giornalista Nicolò Schira. Ecco le dichiarazioni principali rilasciare del goleador di Torre Annunziata: "Sono tre settimane che sono chiuso in casa qui a Brescia, l'unica nota positiva è quella di poter vivere la famiglia a tempo pieno. È un momento difficile per il Nord Italia e la città di Brescia, mando un forte abbraccio a tutte le persone che stanno combattendo contro questo virus devastante.

Di Lorenzo é un grande amico. Le sue qualità si intravedevano già in B. Ha fatto una lunga gavetta, ma adesso è uno dei migliori in assoluto nel suo ruolo e sono convito che può fare ancora di più. È titolare al Napoli e gioca in Nazionale: merita questi traguardi, sono contento per lui".