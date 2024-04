Brighton, De Zerbi glissa sul suo futuro: "Orgoglioso di allenare questo club"

In vista del match di domani sera contro il Brentford, il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi ha parlato anche del suo futuro.

In vista del match di domani sera contro il Brentford, il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi ha parlato anche del suo futuro, visto in queste ultime ore il suo nome è stato accostato anche al Bayern Monaco per il dopo Tuchel: "In questo momento mi chiedete tante volte se me ne andrò. Io sono comunque orgoglioso di allenare il Brighton. So di essere davvero fortunato a lavorare con questi giocatori e a lavorare con questo club. Mi piacerebbe competere con una rosa al completo ma - ha concluso - cerco di giocare con i giocatori a disposizione e penso che siano sufficienti".