Brkic: "Si parla bene di Meret da tempo, non è una sorpresa vederlo in nazionale"

Željko Brkić, ex portiere dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, interrogato sul momento del Napoli e l'avvio di stagione di Alex Meret: "I giocatori non sopportano il ritiro? Ma dipende anche dall'allenatore, dal tipo di allenamento e programma. Dipende da tante cose. Meret? Anche a quei tempi di parlava del fatto che era una promessa e che un giorno avrebbe sostituito Buffon o che sarebbe stato un portiere di livello internazionale. Non è una sorpresa vederlo in nazionale".