Brocchi: "Mi piace molto la rosa del Napoli. Spalletti è molto preparato"

L'ex rossonero Cristian Brocchi ha parlato a Tuttomercatoweb del campionato:

Tutte le altre big di Serie A quest'estate hanno cambiato, il Milan no. Quanto è importante per i rossoneri?

"E' fondamentale, il lavoro che ha fatto Pioli, ripeto, è stato meraviglioso. E quando poi si prendono giocatori funzionali all'idea di calcio di allenatore questo è il risultato".

Milan da Scudetto, ha detto. Quali sono a suo avviso le rivali più accreditate in questo campionato così equilibrato?

"La Juventus e l'Inter sono comunque le due squadre da temere. Come rosa mi piace molto anche il Napoli, squadra che ha anche un allenatore molto bravo e preparato come Luciano Spalletti".