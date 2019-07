Brovarone: "Mendes uomo chiave nell'affare James"

Bernardo Brovarone, intermediario di calciomercato, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni relative alle operazioni di mercato in entrata e in uscita in casa Napoli: "Al centro di questa operazione Rodriguez ci sono le esigente dall'agente. Con la società l'operazione è ormai liquidata, il rallentamento è dettato, per quel che so io, dalle questioni relative ai diritti d'immagine. James ha espresso la propria volontà di lasciare il Real e approdare a Napoli, bisogna però attendere ulteriori sviluppi.

Quanto a Mauro Icardi, la volontà di Antonio Conte è stata chiara sin dal principio: il giocatore argentino non rientra nel suo progetto. Il Napoli potrebbe quindi proporsi e chiudere un'operazione ad un costo non molto alto. La vera problematica è però legata alla volontà del ragazzo, al momento non molto chiara.

Intrigante è l'asse Veretout-Ounas: per quanto riguarda il primo, parlo per una mia sensazione, fondata su una serie di informazioni ed approfondimenti vari, finirà con l'andare al Milan, sebbene si tratti di un club che la prossima stagione non disputerà alcuna coppa. Ounas non dispiace affatto a Montella, parliamo però di giocatore inespresso, con voglia di giocare e che merita fiducia, che però ha pagato l'altalenanza nella gestione Sarri. In una situazione di continuità, ha dimostrato di essere n profilo di buona qualità di cui, fossi il Napoli, non mi libererei superficialmente".