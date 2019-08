Brovarone sta con Milik: "Mai visto un calciatore rompersi due volte il crociato e tornare così forte!"

Bernardo Brovarone, operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento del Napoli di Ancelotti: "Per me Milik è davvero un grande calciatore. Non mi è mai capitato di vedere un calciatore rompersi il crociato due volte e tornare così forte in campo. Spero che venga supportato dalla gente di Napoli, una volta che entrerà in condizione secondo me spaccherà tutto. Icardi? Prendere un altro attaccante potrebbe far comodo anche a Milik stesso, che si toglierebbe di dosso quell'ansia di essere l'unico a dover buttare la palla dentro".