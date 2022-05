Brovarone su Bernardeschi: ”Ha una discontinuità imbarazzante, fossi nel Napoli prenderei altro”

"Lo conosco benissimo, lo ritengo un atleta pazzesco con delle gambe eccezionali, ma è un incompiuto un po’ come il Napoli".

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Bernardo Brovarone, agente ed intermediario di mercato: "Il campionato per il Napoli, come per l’Inter, è un rimpianto di grande levatura. Lo strappo iniziale del Napoli è stato debordante e prepotente, quando si acquisisce un volume di quel tipo bisogna essere bravi ad esaltarsi. Le tante sconfitte in casa, soprattutto con Empoli e Spezia, diventano inspiegabili per i valori, l’equilibrio e la rosa che caratterizzano questa squadra. Faccio difficoltà a trovare dei punti deboli nella rosa del Napoli, non lo so cosa manca alla squadra per vincere. De Laurentiis quest’anno l’ho visto molto chiuso nel suo angolino e rispettoso del lavoro di Spalletti, faccio fatica a muovergli critiche. Se questo Napoli avesse avuto quell’identità della squadra di Sarri, quest’anno non avrebbe mai perso lo scudetto.

Bernardeschi? Lo conosco benissimo, lo ritengo un atleta pazzesco con delle gambe eccezionali, ma è un incompiuto un po’ come il Napoli. Dentro le partite ha una discontinuità imbarazzante, ha una mancanza di linearità di pensiero. Se penso ai giocatori che ha il Napoli, meglio cercare qualcosa di meglio. Nel 4-2-3-1 di Spalletti dove potrebbe giocare? A Firenze nel 3-5-2 a tuta fascia a destra fece una stagione da matti, può fare anche la mezzala perché ha anche classe. Nel 4-2-3-1 può fare l’attaccante di destra, ma anche la mezzapunta centrale. Prima di lui prenderei Berardi, che si infiammerebbe a Napoli. Bernardeschi non fa la differenza, se lo prendi per fare il corridore va bene, ma se lo prendi per sostituire Insigne allora no. Chiederebbe anche un ingaggio elevato, difficilmente sotto i 4mln. Se fossi nel Napoli prenderei altro”.