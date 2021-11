Bruno durissimo con Chiesa: "Ha rotto i c*******, sta sempre per terra come i soliti noti"

L’ex difensore di Juventus e Fiorentina, Pasquale Bruno, intervenuto durante la trasmissione 'Tiki Taka’, ha criticato duramente Federico Chiesa per la sua condotta di gioco e l'eccessiva facilità con cui finisce a terra: "L’arbitro aspettava solo quello. L’arbitro ha distribuito allo stesso modo i cartellini alla Fiorentina e la Juve? A Chiesa non gli fischi mai fallo, perché ha rotto i c*******, sta sempre per terra come i soliti noti”.