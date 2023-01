Bruno Giordano: “Napoli miglior difesa e miglior attacco: deve vincere il campionato”

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione “Legends”

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione “Legends”: “Mi rivedo in Raspadori come caratteristiche. Lui è un giocatore a cui piace giocare per la squadra. Tra i giocatori del Napoli è quello che più mi assomiglia. I pochi gol subiti e i tanti realizzati sono il sintomo dell’equilibrio della squadra. Quando sei la miglior difesa e il miglior attacco devi vincere il campionato, è matematico”.