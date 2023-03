Bruno Giordano sul rinnovo di Kvaratskhelia: “Il procuratore è un Santo”

Bruno Giordano, vincitore dello scudetto '86/'87 con il Napoli, ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”, in onda su Canale 8

Bruno Giordano, vincitore dello scudetto '86/'87 con il Napoli, ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”, in onda su Canale 8: "Scudetto? Il Napoli sta facendo un altro campionato rispetto alle altre. Gare contro il Milan? Basterebbero 4 punti nelle 2 partite di Champions, addirittura ci si può permettere di perdere la partita di campionato ma credo i ragazzi non staccheranno la spina. Questa è una squadra che anche con punteggi ampi esulta come se facesse il primo gol. Sono convinto che difficilmente Spalletti cambierà tanti uomini proprio per mantenere la tensione. In Champions League non sarà semplice, il Milan ha vinto tante coppe.

Renica e il calcio in faccia a Maradona? Qualche settimana dopo ci provò con me! Prima di una partita contro la Roma mi diede una ginocchiata: il giovedì facemmo la solita partitella difesa titolare contro attacco titolare, lui mi prese in pieno, io dal dolore mi misi a piangere. La sera ero a fare gli impacchi di ghiaccio, poi riuscii a giocare e vincemmo. Maradona ci trasmetteva la felicità di andare in campo ma grazie a lui non si vedeva di andare allo stadio, volevamo giocare con la gioia di dimostrare.