Bruno: "Osimhen unico giocatore vero, non come quella specie di calciatore che va in Canada..."

Nel corso di Tiki Taka ha parlato l'ex difensore Pasquale Bruno

TuttoNapoli.net

Nel corso di Tiki Taka ha parlato l'ex difensore Pasquale Bruno: "Il Napoli ha un solo giocatore vero ed è Osimhen, gli altri nessuno. Koulibaly? No, è un grande difensore ma è troppo buono, non ha carattere, non si incazza mai. Osimhen ha buttato la maschera e dimostra come si vince, non come quella specie di calciatore che è andato in Canada...".