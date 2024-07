Bruscolotti a sorpresa: " A Dimaro sta accadendo una cosa brutta, hanno creato gabbie ai giocatori"

vedi letture

L'ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti è intervenuto a Tele A per una critica a sorpresa sul ritiro in Trentino: "Io credo che a Dimaro stia accadendo una cosa molto brutta. I calciatori sono ormai inavvicinabili, il marketing la fa da padrone. Hanno creato delle gabbie, non posso condividerle. Qui sembrano i fenomeni che pare siano arrivati da un altro pianeta. Dovrebbero essere riconoscenti ai supporters partenopei perché esistono grazie ai tifosi. Noi avevamo il più grande di tutti (Maradona, ndr) che stava sempre tra la gente, che differenza rispetto a quanto accade oggi".