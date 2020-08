Bruscolotti: "Allan? La gente non l'avrebbe accettato, ma andava ceduto prima"

Nel corso di Canale 21, l'ex difensore Beppe Bruscolotti ha parlato dell'addio di Allan che nelle prossime ore passerà all'Everton per 25mln di euro più 5 di bonus: "Allan? I precedenti ci dicono che andava ceduto. Sono andati via fior di campioni, sostituiti, ora invece s'è perso la metà per Allan. La gente non regge, c'erano stati precedenti, il momento giusto per cedere Allan però è passato ed ora hai perso tanto".