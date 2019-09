Bruscolotti: "Ancelotti non potrà fare a meno di Di Lorenzo ed Elmas"

Nel corso di Canale 21, l'ex azzurro Beppe Bruscolotti ha parlato della gara con la Sampdoria: "Siamo confortati sia dall'avvio di Di Lorenzo che di quello di Elmas, non si può fare a meno di questi elementi. Ha tutto, anche personalità per l'età che ha e va sfruttato in una zona in cui il Napoli ha bisogno. Di Lorenzo valuta bene quando entrare o temporeggiare, si propone bene ed è sicuramente una nota positiva".