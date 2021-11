Bruscolotti: "Anguissa ha migliorato il centrocampo. E' cresciuto un azzurro"

Giuseppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Mi aspettavo un cammino del genere considerando l’organico a disposizione. Inoltre l’inserimento di Anguissa ha fatto migliorare il centrocampo. È cresciuto anche Osimhen, che ha appena 22 anni e quindi non potrà che far progressi non solo nella velocità e nello scatto che sono le sue caratteristiche principali ma pure nei gol da segnare".