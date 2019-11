Bruscolotti approva il ritiro: "ADL doveva intervenire, la sensazione è che qualcosa si sia incrinato all'interno"

Beppe Bruscolotti, ex storico capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi inzialmente sulla decisione della società di mandare gli azzurri in ritiro: "Quando vengono fuori determinate cose, parole dette e non dette, la squadra non trova condizione... Io l'avevo detto già da tempo che il presidente doveva intervenire, c'era la sensazione che qualcosa si fosse incrinata all'interno. Ci deve essere continuità e portare avanti quella sensazione di compattezza. La squadra non ha il ritmo che ci si aspettava per le gare da vincere".