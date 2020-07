Bruscolotti attacca Politano: "Cosa fa per la squadra? Non è paragonabile a Lozano!"

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha trattato diversi temi nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli adesso deve puntare al Barcellona. Ora bisogna giocare, tenere la condizione e arrivare all'appuntamento del Camp Nou al massimo, con tutte le energie che serviranno. Chi ha giocato tanto dovrà tirare il fiato per trovare un equilibrio in vista del match col Barcellona. Politano? Ma vogliamo paragonarlo a Lozano? Che fa per la squadra questo giocatore? Sarà sicuramente un bravo ragazzo, ma come giocatore è discutibile".