Bruscolotti: "Avrei preso un centrocampista di personalità. Manolas-Koulibaly? Serve solo pazienza"

Nel corso di Radio Marte è intervenuto il capitano storico Beppe Bruscolotti che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Solo un giocatore non può fare la difesa o la fase difensiva, serve il filtro dei centrocampisti che è un lavoro fondamentale.



Manolas- Koulibaly devono trovare intesa? Serve un po di pazienza, per giocatori così forti non serve tanto tempo per trovare un'intesa.



Si può tornare al 4-4-1-1? Certo ma si può utilizzare anche il 4-4-2 usando un attaccante in più.



Napoli versione europea? Devi avere due incontristi che accompagnano la squadra e allo stesso tempo arretrano consolidando la fase difensiva. Per me il Napoli aveva bisogno di un centrocampista di personalità".