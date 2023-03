Bruscolotti: "Città pronta per festeggiare anche Champions. Kim mi piace per 3 motivi"

Lo storico capitano del primo scudetto. Beppe Bruscolotti, ha parlato a La Gazzetta dello Sport

Lo storico capitano del primo scudetto. Beppe Bruscolotti, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "La città è matura e pronta per la festa, ma davvero può succedere qualcosa di eccezionale. Perché questo Napoli è fortissimo, gioca un calcio spettacolare, sta strameritando lo scudetto e credo davvero che in Champions possa realizzare qualcosa di mai visto da queste parti. Kim mi piace tantissimo per le sue letture, per l’efficacia, per quella fisicità che io apprezzo particolarmente come vecchio interprete del ruolo".