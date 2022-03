Bruscolotti: "Col Milan si può decidere un'annata. Faccio un appello ai tifosi"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli: "Faccio un appello a tutti i tifosi, domenica ci vuole calore per far vincere il Napoli. Voglio che si ritorni al tifo di quelle vittorie famose, si vince tutti insieme. La squadra che fa il massimo per arrivare al traguardo con la spinta dei tifosi che aiuta in determinati momenti della gara dove bisogna stringere i denti. Il supporto della gente è determinante. Napoli-Milan è sempre una partita importante, c'è tanto fascino dentro. Bisogna stare molto attenti, può decidere un'annata, anche se mancano diverse partite. Il mio tormentone è l'inizio del gioco dal portiere, non lo sopporto. Non ne capisco l'utilità. Apparterrò ad un altro calcio, ma il calcio è sempre lo stesso. Rischio di regalarti la possibilità di segnare. Togliere qualcuno al Milan? Li voglio tutti contro nella speranza di ammutolirli sul campo vincendo".