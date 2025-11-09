Bruscolotti: "Conte deve parlare con la società, che significa? Che non ha la squadra in mano?"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto l'ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti: "Io ho vissuto anche anni difficili a Napoli, dove dovevamo salvarci, quindi è delicato parlare di impegno in una piazza come Napoli. Le cose andrebbero dette sempre nello spogliatoio secondo me. Conte dice che deve parlare con la società, cosa significa? Che non hai la squadra in mano? E la società che vuoi che ti dica?”.

