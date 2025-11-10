Quanto pesa l'assenza di De Bruyne? L'analisi di Sky: dati offensivi del Napoli crollati!

vedi letture

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il conduttore e telecronista Sky Fabio Caressa ha analizzato i dati statistici del Napoli con e senza Kevin De Bruyne: “Si parlava di De Bruyne e si diceva: ‘Eh ma De Bruyne non va tanto forte, però è De Bruyne’. Guardate i numeri nelle ultime tre senza De Bruyne, tiri in area crollati, da 11,6 a 5,3, Xg su azione crollati, da 1,4 a 0,4 big chance crollate, da 1,3 a 0,6, passaggi in aria crollati, da 35,1 a 21,1, passaggi filtranti crollati, da 3,2 a 0,6.

E poi un'altra cosa, le partite con almeno il 60% di possesso palla, 3 su 38 nel 2024-25, 8 su 11 nel 2025-26, ma il possesso nel terzo offensivo è passato dal 68% a 43%. Quindi vuol dire che questa aggressività, questo ritmo, questo dominare la partita non c'è. E poi forse anche un po' De Bruyne ti permetteva di avere il possesso palla sulla trequarti”.