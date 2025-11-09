Sky, Marchegiani: “Il Napoli ha bisogno di imporre il ritmo, se no fa fatica”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato dei problemi del Napoli, sconfitto oggi dal Bologna: "Il Napoli è una squadra, che deve, per come è concepita e per le caratteristiche che hanno i suoi giocatori, specialmente a centrocampo dove ha giocatori di inserimento, di sfondamento, non ha giocatori di manovra, imporre il ritmo della partita.

Anche le scelte di Conte, che comunque ha due esterni offensivi come Neres e Lang, che usa solo nel secondo tempo. Politano, che ha tirato la carretta in queste prime dieci giornate, in questo momento è stanco. A sinistra manca Spinazzola, che è un'altra soluzione che gli dà sfogo. È un po' povera di soluzioni, però il Napoli è una squadra che ha bisogno di imporre il ritmo della partita. Se gioca le partite pensando di adattarsi al ritmo dell'avversario e poi risolverla con un colpo di un giocatore, secondo me fa fatica. Dove manca è nel momento in cui devono prendere il controllo della partita. Questa è una squadra che il controllo della partita, secondo me, la prende se si mangia l'avversario, perché se pensa di palleggiare e giocare su ritmi blandi, non arriva".