Bruscolotti critico: "Ok in attacco, ma Di Lorenzo deve fare il suo anche dietro! Ieri si è ballato"

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Di Lorenzo? Sul lato destro del Napoli si è ballato parecchio, per me al massimo è da 6 in pagella il capitano. Dal punto di vista offensivo è fortissimo, ma deve dare un contributo anche sul lato difensivo.

Buongiorno? Un baluardo, sempre puntuale, in ogni occasione. Meriterebbe almeno il 7 in pagella se non qualcosa in più. Non ci sono parole per lui, è un grande veramente. Olivera è stato da 6. Gilmour? Non l’ho visto a grossi livelli, anche lui è da 6. La linea mediana non è che stia attraversando un buon momento, soprattutto Anguissa. Politano? Merita più di 7 in pagella, secondo me è almeno da 8”.