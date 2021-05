Bruscolotti: "Dopo Gattuso serve un tecnico di enorme spessore, vi faccio un nome"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti: "Coni tanti infortuni e i vari problemi, tra i quali il Covid, la marcia del Napoli si era interrotta, quando tutti gli effettivi sono tornati a disposizione del tecnico abbiamo visto cosa la squadra è capace di fare. I numeri del Napoli sono da grande squadra, c’è rammarico però bisogna dire che questa squadra ha potenzialità e può avere un futuro.

Riconferma di Gattuso? I numeri parlano per lui. La situazione può essere rivista solo da Gattuso e il presidente, non possiamo giudicare i rapporti interni. E’ una loro libera scelta se continuare o interrompere questo rapporto.

Rrahmani? Si è trasformato dopo che ha avuto la fiducia di Gattuso e l’assenza di Koulibaly è pesata di meno. E’ stata una pedina importante per questo rush finale.

Allegri al Napoli? Al posto di Gattuso serve un allenatore di questo calibro, da un curriculum non indifferente. In base al potenziale della squadra bisogna prendere l’allenatore adeguato, con uno come Allegri si può stare tranquilli.

Conferma di Hysaj? E’ un ragazzo che è stato sempre in attesa e poi quando c’è stato il momento ha risposto bene. Fa piacere quando ci sono questi calciatori che dimostrano di essere seri professionisti e rispondono sul campo del proprio valore. Non so poi quali sono le scelte societarie”.