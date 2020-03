Bruscolotti duro: "Con tutto il bene per il calcio ma molte decisioni andavano prese prima!"

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Alcune decisioni dovevano essere prese tempo fa, con tutto il bene per il calcio, qua parliamo c'è di mezzo la vita ed è giusto che queste competizioni vengano rimandate, ci sono cose ben più importanti. La cosa è dappertutto, non è un punto localizzato, in tutto il mondo ci sono problemi, bisogna agire ovunque e trovare il rimedio quanto prima possibile".