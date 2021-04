Bruscolotti elogia Osimhen: "Combatte su ogni palla e trascina anche i compagni"

Nel corso di Goal Show su Piuenne, l'ex azzurro Beppe Bruscolotti ha elogiato la prova di Osimhen: "A me piace davvero molto il suo modo di scendere in campo per combattere. Va su ogni palla, lotta, lo spirito combattivo e trascina anche i compagni con il suo atteggiamento. E' importante anche questo in una squadra".