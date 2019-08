Bruscolotti: "Girone favorevole, che occasione! Juve-Napoli non pregiudica niente"

in Champions il Napoli se la vedrà con Liverpool, Salisburgo e Genk. I partenopei sembrano avere buone chances di superare il girone. "Va avanti questa lotta con i Reds - dice a TMW Giuseppe Bruscolotti - mentre per quel che riguarda le altre due squadre sembrano abbastanza abbordabili. Rispetto all'anno passato pare un girone più favorevole anche se poi bisogna aspettare il campo. E' una buona occasione, ripeto: c'è solo il Liverpool come squadre di spessore. L'anno scorso il Napoli aveva invece anche il PSG nel raggruppamento e alla fine sappiamo tutti come è andata".

Si avvicina Juve-Napoli...

"E' una gara dal fascino particolare per i napoletani. Siamo comunque alla seconda di campionato, non pregiudicherà niente per il futuro. E' tutto da vedere chi reggerà meglio durante la stagione".

E Sarri sulla panchina della Juve lo avrebbe visto volentieri domani?

"E' inutile tornare su discorsi vecchi. La gente va e viene, ognuno fa le sue scelte".