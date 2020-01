Bruscolotti: "I tifosi hanno fatto la differenza. Spero Sarri venga accolto bene"

Lo storico capitano azzurro Giuseppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle vicende di casa Napoli: "La spinta dei tifosi ha fatto la differenza nella gara con la Lazio. Quando si ammutolisce lo stadio anche la squadra ne risente. La squadra inizia a girare bene e ci sono tutti i presupposti per fare una buona chiusura di campionato. Auguriamoci che gli infortunati si riprendano in fretta perché il reparto difensivo ha bisogno di una mano imminente".

ACCOGLIENZA SARRI - " La partita di ieri può farci ben sperare in vista della gara con la Juventus. Spero che Sarri venga accolto bene dai tifosi al San Paolo"